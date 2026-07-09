I l fotografo italiano Lorenzo Meloni ha raccontato per anni i conflitti e le loro conseguenze sulle persone e sul paesaggio. Dallo Yemen all’Iraq, dall’Afghanistan alla Siria, e più recentemente in Ucraina, Meloni non si è limitato a documentare l’attualità, ma ha esplorato le connessioni tra le guerre e i contesti sociali, politici e culturali in cui si svolgono. Per il suo nuovo lavoro, intitolato Revelation, ha attraversato l’Europa fotografando industrie, infrastrutture energetiche, miniere, centri di ricerca e paesaggi trasformati dall’attività umana per mostrare le contraddizioni del mondo contemporaneo e mettere in discussione l’idea stessa di progresso.