I l fotografo italiano Lorenzo Meloni ha raccontato per anni i conflitti e le loro conseguenze sulle persone e sul paesaggio. Dallo Yemen all’Iraq, dall’Afghanistan alla Siria, e più recentemente in Ucraina, Meloni non si è limitato a documentare l’attualità, ma ha esplorato le connessioni tra le guerre e i contesti sociali, politici e culturali in cui si svolgono. Per il suo nuovo lavoro, intitolato Revelation, ha attraversato l’Europa fotografando industrie, infrastrutture energetiche, miniere, centri di ricerca e paesaggi trasformati dall’attività umana per mostrare le contraddizioni del mondo contemporaneo e mettere in discussione l’idea stessa di progresso.
“Le immagini mostrano i luoghi in cui il mondo viene estratto, misurato, prodotto, testato e contenuto: spazi spesso invisibili, ma al centro dei nostri stili di vita”, ha scritto la curatrice Giulia Tornari nel testo che accompagna la mostra al Palazzo delle Esposizioni a Roma fino al 2 agosto 2026. “In un’epoca che tende a percepire il mondo attraverso la dimensione immateriale del digitale, il progetto di Meloni riporta l’attenzione sulla materialità dei sistemi che sostengono la vita contemporanea”.
Il titolo del progetto, che indica uno svelamento, richiama l’idea di portare alla luce ciò che normalmente resta nascosto dietro a grandi questioni globali come il cambiamento climatico, le disuguaglianze sociali, le crisi economiche e lo sviluppo tecnologico. “Le mie immagini non raccontano una catastrofe futura. Mostrano una condizione già presente: materiali esauriti, ambienti alterati, territori sottoposti a logiche di controllo e trasformazione”, ha spiegato Meloni. ◆
◆ Revelation raccoglie il lavoro che Lorenzo Meloni ha realizzato nel corso di più di cinque anni in Europa. Una parte del progetto è esposto al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 2 agosto 2026. La mostra, realizzata da Emergency e a cura di Giulia Tornari con l’associazione culturale Zona, sarà anche a Reggio Emilia, al Palazzo dei Musei, dal 4 settembre al 25 ottobre.
Lorenzo Meloni è un fotografo italiano nato a Roma nel 1983. È rappresentato dall’agenzia Magnum photos.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1673 di Internazionale, a pagina 64. Compra questo numero | Abbonati