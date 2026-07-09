Salute Restare seduti per più di trenta minuti consecutivi ogni giorno è collegato a un forte aumento del rischio di cancro, conclude uno studio pubblicato su Plos Medicine che ha seguito 91mila persone per oltre dieci anni. Il rischio aumenta in proporzione alla sedentarietà, ma può essere ridotto con brevi intervalli di attività fisica anche leggera.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1673 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati