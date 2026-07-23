**Insetti **La rapida diffusione di due specie di coleotteri dell’ambrosia rappresenta una seria minaccia per gli ecosistemi forestali, avverte uno studio pubblicato sul Journal of Pest Science. Questi insetti scavano gallerie nei tronchi degli alberi per deporvi le uova e introdurre un fungo di cui si nutrono le larve. In questo modo ostruiscono la circolazione dell’acqua nelle piante, indebolendole e a volte uccidendole. Una specie in particolare, l’Euwallacea fornicatus (nella foto), originaria della Cina e del Vietnam, appare particolarmente pericolosa. A differenza di altri coleotteri affini, può attaccare più di seicento varietà di piante, tra cui le querce e diversi alberi da frutto, e negli ultimi venti anni è stata individuata nelle Americhe, in Sudafrica, Australia, in Israele e in Turchia. Per motivi da chiarire al momento sembra prendere di mira soprattutto gli alberi nelle zone urbane, ma i ricercatori avvertono che se la sua diffusione non sarà arginata potrebbe avere conseguenze ambientali disastrose, scrive Science.

Piogge Almeno 13 persone sono morte a causa delle forti piogge che hanno colpito il Cile. ◆ Le precipitazioni monsoniche hanno provocato almeno 26 vittime nello stato dell’Assam, nel nordest dell’India.

Daniel Rosengren

Incendi Più di mille persone hanno dovuto lasciare le loro case nella provincia di Guadalajara, in Spagna, a causa di un incendio che ha distrutto almeno 26mila ettari di vegetazione. La diffusione delle fiamme è stata favorita da una nuova ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi. In Francia l’area bruciata dall’inizio dell’anno è arrivata a 42mila ettari, un nuovo record assoluto.

Terremoti Un sisma di magnitudo 5,1 ha colpito la regione di Chupaca, in Perù, provocando il crollo di diversi edifici in mattoni di fango. Le vittime sono almeno sei. Altre scosse sono state registrate al largo del Messico e nel sudovest della Cina.

**Scimmie **Uno studio pubblicato su Plos One ha identificato una nuova specie di scimmia nel parco nazionale Lomami, nella Repubblica Democratica del Congo. Il likweli (Colobus congoensis, nella foto) è stato osservato per la prima volta nel 2008 ed è caratterizzato dal colore arancione delle labbra. I ricercatori raccomandano che sia classificato tra le specie a rischio di estinzione, dato che la sua area di distribuzione è molto limitata ed è minacciato dalla caccia e dalla distruzione del suo habitat.

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