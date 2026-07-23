Francia Il parlamento ha approvato una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore all’inizio del prossimo anno scolastico.

Svizzera Un tribunale di Ginevra ha accettato il ricorso del Coordinamento per il nuoto inclusivo e ha concesso la sospensione della legge che vieta i costumi integrali nelle piscine. Ora si aspetta una decisione della corte costituzionale.