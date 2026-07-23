Justin Case, Getty

Molte persone con l’avanzare degli anni rallentano la frequenza dei rapporti sessuali, scrive Le Temps. Tuttavia, secondo uno studio tedesco del 2019, oggi un terzo di chi ha tra i sessanta e gli ottant’anni ha una vita sessuale più intensa rispetto ai ventenni e ai trentenni. E anche chi vive da solo o è meno attivo può avere un desiderio forte quanto quello di un adolescente. Per godersi al meglio i rapporti fisici in questa fase matura è importante accettare i cambiamenti del proprio corpo, pianificare i momenti di intimità, concedersi il piacere della masturbazione e sperimentare cose che intensificano le sensazioni, come i sex toys o i lubrificanti. ◆

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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 100. Compra questo numero | Abbonati