Molte persone con l’avanzare degli anni rallentano la frequenza dei rapporti sessuali, scrive Le Temps. Tuttavia, secondo uno studio tedesco del 2019, oggi un terzo di chi ha tra i sessanta e gli ottant’anni ha una vita sessuale più intensa rispetto ai ventenni e ai trentenni. E anche chi vive da solo o è meno attivo può avere un desiderio forte quanto quello di un adolescente. Per godersi al meglio i rapporti fisici in questa fase matura è importante accettare i cambiamenti del proprio corpo, pianificare i momenti di intimità, concedersi il piacere della masturbazione e sperimentare cose che intensificano le sensazioni, come i sex toys o i lubrificanti. ◆