Una ragazza nuda con i capelli rossi è sdraiata su un letto. È sola, sta in posizione fetale, sembra addormentata. La fotografa britannica Denise Felkin l’ha ritratta dall’alto, offrendo uno sguardo intimo, ma allo stesso tempo distante. Chi è questa persona e chi sono le altre donne e uomini stesi nella stessa posizione, nudi, sulle loro lenzuola colorate? Nel 2015 Felkin ha cominciato il suo progetto Mum’s not the word partendo dalla sua esperienza: “Mi definisco childfree perché non ho mai desiderato diventare madre. Volevo mettere in discussione un immaginario ancora molto radicato: le donne che non hanno figli sono spesso viste come egoiste, incompiute o incapaci di capire la genitorialità”. Così, attraverso una serie di ritratti in cui ha inserito anche se stessa, l’autrice ha raccolto le storie di persone che non hanno avuto figli per scelta, per motivi di salute o per le altre circostanze della vita riflettendo sul fatto che l’assenza di figli è il risultato di percorsi, desideri o rinunce.
Dopo aver fotografato cinquanta donne, ha rivolto la sua attenzione agli uomini. Nel 2019 durante l’incontro Living without children al Fertility festival a Londra, ha raccolto storie di infertilità, tentativi di procreazione assistita falliti e le difficoltà a elaborare queste situazioni. È nata così la serie Dad’s not the word.
Nei ritratti Felkin ha scelto la nudità e la posizione del corpo per rimandare al feto mai nato, ma anche alla volontà di mostrare la propria vulnerabilità, e conquistare così il diritto di essere ascoltati e di raccontare la propria storia.
Felkin ha voluto affrontare anche la questione ambientale: “In un mondo con più di otto miliardi di persone e dove ogni giorno nascono centinaia di migliaia di bambini, la scelta di non avere figli potrebbe essere vista come un contributo per un futuro più sostenibile?”. ◆
Le didascalie delle immagini sono le risposte alla domanda posta da Felkin: “Perché non hai figli?”.
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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 64. Compra questo numero | Abbonati