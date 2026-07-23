Una ragazza nuda con i capelli rossi è sdraiata su un letto. È sola, sta in posizione fetale, sembra addormentata. La fotografa britannica Denise Felkin l’ha ritratta dall’alto, offrendo uno sguardo intimo, ma allo stesso tempo distante. Chi è questa persona e chi sono le altre donne e uomini stesi nella stessa posizione, nudi, sulle loro lenzuola colorate? Nel 2015 Felkin ha cominciato il suo progetto Mum’s not the word partendo dalla sua esperienza: “Mi definisco childfree perché non ho mai desiderato diventare madre. Volevo mettere in discussione un immaginario ancora molto radicato: le donne che non hanno figli sono spesso viste come egoiste, incompiute o incapaci di capire la genitorialità”. Così, attraverso una serie di ritratti in cui ha inserito anche se stessa, l’autrice ha raccolto le storie di persone che non hanno avuto figli per scelta, per motivi di salute o per le altre circostanze della vita riflettendo sul fatto che l’assenza di figli è il risultato di percorsi, desideri o rinunce.