A Steve Braithwaite capita spesso di essere fermato dagli agenti della polizia stradale degli Stati Uniti. L’ultima volta è successo a Billings, in Montana: i poliziotti volevano verificare se il suo veicolo era a norma. L’auto di Braithwaite ha la forma di una banana ed è lunga sette metri. Originario di Seattle, da quindici anni Braithwaite va in giro per gli Stati Uniti con la sua “big banana car” e, racconta, “alla fine gli agenti trovano sempre un motivo per fermarmi”. A volte vogliono solo dare un’occhiata al mezzo o scattare qualche foto, ma spesso “s’inventano delle scuse” per creargli problemi. Grande appassionato di auto da corsa, Braithwaite si è costruito da solo la “banana car”.