Astronomia Su Nature è stata descritta la scoperta del satellite di una nana bruna che orbita intorno alla stella Cd-35 2722. È il primo sistema a tre livelli osservato al di fuori del sistema solare, ma non è ancora chiaro se l’oggetto può essere definito un’esoluna.
Genetica Uno studio pubblicato su Nature Genetics ha identificato le prime prove dell’esistenza di fattori di rischio genetici per il disturbo borderline di personalità. I ricercatori hanno individuato nove geni che sarebbero responsabili del 17 per cento della componente ereditaria del rischio.
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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati