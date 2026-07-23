Per affrontare le ondate di caldo l’Europa dovrebbe guardare all’Africa, scrivono su **Al Jazeera **Wole Hammond ed Ellen Davies, due esperti dell’African climate foundation. “Da generazioni le comunità africane convivono con l’aumento delle temperature, piogge irregolari, stress idrici e infrastrutture carenti. E si sono adattate senza i finanziamenti e le coperture assicurative dei paesi ricchi. Ma hanno saputo lo stesso sviluppare dei comportamenti e delle soluzioni che l’Europa potrebbe copiare”. Un esempio sono gli edifici disegnati da architetti come il burkinabè Francis Kéré ( nella foto ), con tetti riflettenti, mura spesse in materiali del posto e ventilazione naturale, che rendono superflua l’aria condizionata. Invece città come Freetown, in Sierra Leone, puntano ad aumentare la loro copertura arborea e a diminuire le superfici asfaltate, finanziandosi con il sistema dei crediti di carbonio. “La cooperazione tra nord e sud deve diventare a doppio senso”, conclude Al Jazeera.