È stata identificata la sostanza chimica con cui le regine dell’eterocefalo glabro ( nella foto ) impediscono alle altre femmine della colonia di riprodursi. Si tratta del miristato di isopropile: è prodotto in grandi quantità dalla regina e altera la produzione di ormoni nelle subordinate, mantenendole in una condizione di infertilità. La ricerca, pubblicata su Nature, aiuta a spiegare come questi roditori sociali riescano a conservare una struttura dominata da un’unica femmina riproduttiva.