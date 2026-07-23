È stata identificata la sostanza chimica con cui le regine dell’eterocefalo glabro ( nella foto ) impediscono alle altre femmine della colonia di riprodursi. Si tratta del miristato di isopropile: è prodotto in grandi quantità dalla regina e altera la produzione di ormoni nelle subordinate, mantenendole in una condizione di infertilità. La ricerca, pubblicata su Nature, aiuta a spiegare come questi roditori sociali riescano a conservare una struttura dominata da un’unica femmina riproduttiva.
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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati