Il 20 luglio l’amministrazione Trump ha annunciato nuovi dazi del 50 per cento su gran parte delle importazioni dal Canada, con entrata in vigore prevista tra trenta giorni. Washington li presenta come una ritorsione alle misure commerciali canadesi contro i prodotti statunitensi. “Ottawa ha criticato la decisione, ma il premier Mark Carney si è detto disponibile a negoziare”, scrive la Bbc.
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Questo articolo è uscito sul numero 1675 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero | Abbonati