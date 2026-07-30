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a famiglia del fotografo Daniel Malikyar emigrò dall’Afghanistan negli Stati Uniti nel 1979, poche settimane prima dell’invasione sovietica. Lui è cresciuto a Los Angeles, in California, e da bambino trascorreva gran parte delle vacanze in Virginia con il nonno, che amava fotografare e filmare la loro vita quotidiana. È stato osservando quel modo di conservare i ricordi che Malikyar ha sviluppato la passione per la fotografia: “Dopo gli attentati dell’11 settembre, nell’immaginario occidentale l’Afghanistan è stato associato alla guerra e al terrorismo. Ma nella mia famiglia lo raccontavano in modo diverso, attraverso la cucina, la musica, la poesia e le foto conservate dai miei genitori in cui si vede com’era la vita negli anni sessanta e settanta, un periodo di pace e prosperità”.

Da bambino Malikyar si ripromise che un giorno sarebbe andato in Afghanistan per raccontare il paese che nei ricordi dei suoi genitori era fatto di bellezza, cultura e storie rimaste ai margini della narrazione occidentale. E nel 2018 ha mantenuto la promessa. Viaggiando nel paese ha attraversato alcune delle aree più isolate, come il corridoio del Wakhan o i monti del Pamir, ha dormito nelle yurte dei nomadi kirghisi e ha visitato le case delle famiglie che vivono in remoti villaggi di montagna. Parlare il dari e conoscere la cultura locale gli ha permesso di avere un accesso privilegiato e costruire rapporti di fiducia, documentando momenti di intimità difficilmente avvicinabili per un fotografo straniero.