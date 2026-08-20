All’ingresso di una spugna tubolare una femmina di granchio arlecchino custodisce sotto le chele un grappolo di uova arancioni. Posizionandosi nella corrente, favorisce l’ossigenazione degli embrioni e allo stesso tempo li tiene al riparo. Per immortalare questo raro momento, il fotografo Andrea Michelutti ha dovuto immergersi diverse volte nello stesso punto, aspettando che il granchio uscisse dal suo nascondiglio. La foto è tra le finaliste dei premi Ocean photographer of the year, annunciati il 13 agosto 2026.