Abitanti di un villaggio nella provincia di Ninh Binh escono di casa in barca. Dopo vari giorni di piogge incessanti, strade e abitazioni della zona, molto frequentata dai turisti, sono state sommerse dall’acqua. Le alluvioni hanno causato la morte di almeno quattro persone e l’allagamento di 16mila abitazioni. Il Vietnam è tra i paesi più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, con buona parte della popolazione che vive in città costiere battute dai tifoni.
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Ninh Binh, Vietnam
18 settembre 2026
18 settembre 2026