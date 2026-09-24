Striscioni all’ingresso dell’università Sapienza, a Roma, durante il corteo a sostegno di Spin Time, la comunità nata all’interno del palazzo di via di Santa Croce in Gerusalemme occupato nel 2013, sgomberato e posto sotto sequestro dopo l’incendio scoppiato il 29 luglio di quest’anno. “Il comune deve portare avanti la trattativa con il proprietario del fabbricato per salvaguardare il modello che quello spazio ha offerto a una città ormai sotto scacco della speculazione edilizia”, ha detto Andrea Alzetta, portavoce di Spin Time. Al corteo hanno partecipato movimenti studenteschi, associazioni, sindacati e partiti.