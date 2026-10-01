Somalia Il 28 settembre sono scoppiati aspri combattimenti a Baidoa dopo che migliaia di combattenti fedeli all’ex governatore della regione hanno attaccato le truppe governative. Il bilancio è di tre morti e 69 feriti.

Israele Il 30 settembre un aereo della Flydubai, in volo tra Dubai e Tel Aviv, è stato dirottato verso l’Arabia Saudita. Uno dei piloti ha accoltellato l’altro e, secondo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, avrebbe tentato di far precipitare l’aereo. I 174 passeggeri, di cui 166 israeliani, sono tutti salvi.