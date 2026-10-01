Leggere regolarmente è associato a un miglioramento della memoria, dell’empatia e della salute mentale, scrive New Scientist. Questi benefici potrebbero dipendere dagli effetti della lettura sulla struttura cerebrale o dalla creazione di una riserva cognitiva, cioè la capacità del cervello di difendersi dall’invecchiamento e resistere ai danni. Non sembra importante cosa si legge, purché lo si faccia per piacere. La narrativa, tuttavia, può essere particolarmente utile perché permette al cervello di esercitarsi a immaginare come reagiremmo agli eventi della vita, migliorando così le nostre capacità predittive. Può anche farci sentire più vicini ai personaggi, riducendo la sensazione di solitudine. ◆