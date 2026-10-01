Un gruppo di fedeli trasporta una statua della divinità hindu Ganesh per immergerla nelle acque del mar Arabico durante il Ganesh Chaturthi. In questa festa, che si tiene tra agosto e settembre, i fedeli venerano le statue di argilla della divinità per dieci giorni. Al termine delle celebrazioni le statue sono portate in processione fino alla spiaggia o a un corso d’acqua. L’immersione (visarjan) simboleggia il ritorno di Ganesh alla sua dimora sul monte Kailash, dal padre Shiva e dalla madre Parvati.