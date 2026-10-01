Due dipendenti dell’Accademia nazionale delle scienze cercano di mettersi in salvo durante l’incendio dell’edificio, causato da un attacco con droni russi. Da circa un mese la capitale ucraina è sottoposta ai bombardamenti dell’esercito di Mosca quasi ogni giorno. Il 28 settembre le bombe e i droni hanno colpito diversi quartieri centrali della città, danneggiando anche una clinica e un palazzo ministeriale. I morti sono stati due, tra cui una dipendente dell’accademia, e i feriti 26. Dall’inizio dell’invasione russa, nel febbraio 2022, in Ucraina sono stati uccisi almeno 180 scienziati e ricercatori e sono stati danneggiati o distrutti quattromila centri di ricerca e d’istruzione.