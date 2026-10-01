Energia Il commissario europeo all’energia Dan Jørgensen ha annunciato che l’entrata in vigore delle nuove regole europee sulle importazioni di gas e petrolio, prevista per il 1 gennaio, sarà probabilmente rinviata. La normativa impone alle aziende di limitare le emissioni di metano, un gas serra responsabile di circa il 30 per cento dell’aumento delle temperature globali, ma secondo alcuni stati potrebbe aggravare i problemi di approvvigionamento energetico dovuti alla guerra in Iran.

Fiumi Tra il 2023 e il 2024 quattro grandi dighe idroelettriche sul corso del Klamath (nella foto), che attraversa l’Oregon e la California prima di sfociare nell’oceano Pacifico, sono state rimosse nell’ambito del più grande progetto di ripristino fluviale al mondo. Sono stati così eliminati gli ostacoli che per più di un secolo avevano impedito ai salmoni di raggiungere la parte superiore del corso del fiume per riprodursi. Il successo dell’iniziativa è andato oltre ogni aspettativa degli scienziati che l’avevano sostenuta, rivela uno studio pubblicato su Scientific Reports. Durante le stagioni migratorie del 2024 e del 2025 migliaia di salmoni Chinook hanno risalito il fiume e i suoi affluenti, riconquistando l’88 per cento dei loro habitat originari. La rimozione delle dighe ha permesso anche ad altre specie anadrome, come i salmoni argentati, le trote iridee e le lamprede, di raggiungere il corso superiore del Klamath. Secondo i ricercatori l’adattabilità dimostrata da queste specie conferma che rimediare alla frammentazione degli ecosistemi è uno dei modi più efficaci per migliorare la loro capacità di resistere ai cambiamenti climatici.

Laure Andrillon, Reuters/Contrasto

Piogge Durante la stagione dei monsoni tra giugno e settembre in India le precipitazioni sono state inferiori del 12,6 per cento rispetto alla media, il livello più basso degli ultimi dieci anni, soprattutto a causa degli effetti del Niño. Negli ultimi giorni le piogge che hanno colpito il nord del paese e il Nepal hanno comunque causato la morte di almeno 70 persone. ◆ In Thailandia tre giorni di intense precipitazioni hanno allagato parti della capitale Bangkok, provocando 23 vittime.

Coccodrilli Il governo cambogiano ha istituito la prima area dedicata alla protezione del coccodrillo siamese (nella foto), una specie in pericolo critico di estinzione di cui restano meno di mille esemplari. Il sito, nel sudovest del paese, ha una superficie di 315 ettari e ospita la più grande popolazione allo stato libero di questi animali, composta da circa quaranta individui.

Lach Chantha, Reuters/Contrasto

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