Spazio Un razzo Starship dell’az+ienda statunitense SpaceX ha raggiunto per la prima volta l’orbita terrestre. Durante la missione il veicolo riutilizzabile ha messo in orbita 26 satelliti della rete Starlink.
Biologia In una sorgente termale in California è stata individuata un’ameba (nella foto) capace di sopravvivere a una temperatura di 64 gradi, un record per gli organismi eucarioti. La scoperta è stata descritta su Cell.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1685 di Internazionale, a pagina 116. Compra questo numero | Abbonati