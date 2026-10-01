Il 29 settembre è entrato in vigore negli Stati Uniti il divieto d’importazione su alcuni prodotti canadesi, tra cui alcolici, latticini e motociclette, scrive la Cnn. La misura è una risposta ai dazi introdotti dal Canada dopo il fallimento dei negoziati commerciali. Nel 2025 il 93 per cento delle esportazioni canadesi di alcolici era diretto negli Stati Uniti. I colloqui tra i due paesi sono fermi e Washington sostiene di non avere fretta di trovare un accordo.