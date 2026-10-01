Un gruppo di sostenitori di Luiz Inácio Lula da Silva con un pupazzo gonfiabile che lo ritrae su un tetto della favela di Vidigal, a Rio de Janeiro. Alle elezioni del 4 ottobre Lula, ottant’anni, presidente uscente e leader dei Partito dei lavoratori (di sinistra), cercherà di ottenere il suo quarto mandato. L’avversario principale è il candidato di estrema destra Flávio Bolsonaro, figlio di Jair Bolsonaro, l’ex presidente condannato a 27 anni di carcere per tentato colpo di stato. Secondo i sondaggi, è quasi certo che si andrà al ballottaggio il prossimo 25 ottobre.