L’arresto di una donna durante la manifestazione contro la polizia di New Delhi, accusata di molestie sessuali da tre giornaliste che stavano seguendo le mobilitazioni in corso in India. Dal 4 ottobre il Cockroach janta party, il movimento della generazione Z, organizza proteste a New Delhi e a Mumbai contro la revisione delle liste elettorali, che ha portato alla cancellazione di 130 milioni di cittadini dai registri in tutto il paese. Alle manifestazioni, in cui si chiedono le dimissioni del capo della commissione elettorale, Gyanesh Kumar, hanno partecipato anche parlamentari ed esponenti dei partiti d’opposizione.