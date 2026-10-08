Sostenitori di Luiz Inácio Lula da Silva dopo l’annuncio dei risultati del primo turno delle elezioni presidenziali. Molti sondaggi avevano previsto la vittoria al primo turno del leader del Partito dei lavoratori, ma contrariamente alle aspettative il candidato di estrema destra Flávio Bolsonaro ha ottenuto circa due milioni di voti in più di Lula ed è il favorito per il ballottaggio del 25 ottobre. Lula, ottant’anni, è ancora un simbolo della sinistra in America Latina e nel mondo. Ma la sua campagna elettorale e tre mandati alle spalle non hanno saputo convincere la maggioranza dei brasiliani.