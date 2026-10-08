Il gruppo dei castellers di Lleida forma una piramide umana durante la trentesima edizione del Concurs de castells, la manifestazione che si tiene ogni due anni nella zona di Tarragona, in Catalogna, e premia le torri umane più imponenti e spettacolari. Intorno alla squadra di Lleida sono raggruppate, in base ai colori, le altre (colles castelleres in catalano) che hanno preso parte alla competizione. La tradizione dei castells è iscritta dal 2010 nel patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.