Un manifestante tiene in bilico sulla fronte una transenna di metallo davanti a uno schieramento di polizia, durante la giornata di protesta convocata dagli studenti francesi per il cosiddetto atto quarto della mobilitazione che da quasi un mese chiede maggiori investimenti nella scuola pubblica e migliori condizioni di studio. Dopo i cortei dell’8 ottobre, che si sono svolti in tutto il paese, gli studenti hanno organizzato una quinta giornata di manifestazioni il 13 ottobre, denunciando la reazione violenta delle forze dell’ordine e definendo insufficienti le risposte del governo.