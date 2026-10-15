Il quotidiano saudita Asharq al Awsat racconta che nel regno l’atmosfera resta tesa a causa degli attacchi senza precedenti compiuti dai miliziani yemeniti huthi. Dopo il bombardamento dell’aeroporto di Riyadh (nella foto), che il 10 ottobre ha provocato tredici morti e centinaia di feriti, gli huthi hanno continuato a prendere di mira quotidianamente la capitale e il 14 ottobre hanno colpito un edificio in una zona dove ha sede il colosso petrolifero Aramco. Il giorno prima l’aviazione saudita aveva bombardato la capitale dello Yemen, Sanaa, in mano agli huthi dal 2014.