◆ Commentando la crisi abitativa spagnola, per cui è dilagata una grande mobilitazione (Internazionale 1686), Andrea Rizzi nota un aspetto interessante: la crisi abitativa è un sintomo che, insieme al rialzo del costo della vita, alla precarietà e alle altre incertezze, è da imputare alla generale incapacità dei sistemi democratici di soddisfare i bisogni di ampie fasce della popolazione. Siamo sicuri che anche la crisi dei sistemi democratici non sia sintomo di un problema più generale? A mio avviso il potere degli interessi sul grande capitale sta scavalcando e sostituendo gradualmente il potere politico delle istituzioni nazionali. Quando gli stati e i loro rappresentanti sono dipendenti e ricattabili dalle compagnie internazionali, che hanno interessi opposti rispetto alla maggior parte della popolazione, le istituzioni sono messe al servizio dei pochi, mutilando la volontà democratica. Forse è questa la malattia più grave che è necessario curare.

Matteo Pighini