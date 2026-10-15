Le onde generate dalla tempesta tropicale Rachel invadono le case sulla costa della California meridionale. Otto edifici con tredici abitazioni sono stati dichiarati inagibili e parte della passeggiata sul lungomare di Long Beach è stata distrutta. Per la seconda volta nella sua storia, la California è stata messa in allerta per una tempesta tropicale, con rischio di inondazioni costiere da Los Angeles a San Diego. La mareggiata è stata aggravata dal fenomeno climatico El Niño e da un’onda di Kelvin, che innalza temporaneamente il livello del mare.