Un agente della polizia stradale di Manassas in Virginia, Stati Uniti, ha fermato un motociclista che andava a 115 chilometri all’ora in una strada dove il limite era di 40. Ha anche diffuso un video dell’operazione: “Andavo un po’ in fretta, eh?”, dice l’uomo. “Sì, troppo”, risponde l’agente. “È che volevo fare in tempo a prendere la colazione da McDonald’s”, risponde il fermato. “A 115 all’ora, se un’altra auto ti taglia la strada sei finito”, replica il poliziotto. Il motociclista è stato incriminato per guida pericolosa.