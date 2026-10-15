Genetica L’accumulo di cambiamenti epigenetici potrebbe essere il motivo per cui i cani di grossa taglia invecchiano più rapidamente. Uno studio uscito su Science ha infatti trovato nelle razze più grandi un maggior numero di alterazioni nella metilazione del dna, che influenza l’attività dei geni.

Astronomia Su Science è stato descritto il lampo radio veloce più antico mai osservato, risalente a più di dieci miliardi di anni fa. L’origine di queste brevi e potentissime scariche di onde radio, scoperte nel 2007, non è ancora stata chiarita.