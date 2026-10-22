Una manifestante affronta gli agenti in tenuta antisommossa nel centro di Tirana, durante le proteste contro le condizioni delle università e per chiedere le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Il corteo del 15 ottobre è stato preceduto da due notti di violenze nella capitale albanese. Negli scontri la polizia ha usato idranti e gas lacrimogeni per disperdere la folla, mentre i dimostranti hanno danneggiato uffici governativi e negozi e appiccato incendi in diversi edifici della città.