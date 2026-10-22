Alcuni bambini palestinesi vengono allontanati dal luogo in cui un drone israeliano ha ucciso una persona nel nord della Striscia di Gaza. Gli attacchi con i droni sono proseguiti anche nei giorni successivi, uccidendo almeno sei persone in tutto il territorio palestinese. In un anno di cessate il fuoco, entrato in vigore nella Striscia di Gaza il 10 ottobre 2025, gli attacchi israeliani sono stati quasi quotidiani e hanno provocato la morte di almeno 1.450 persone. Secondo l’Unicef, più di 340 erano bambini.