Due soldati della 65a brigata meccanizzata dell’esercito ucraino durante un momento di pausa vicino al fronte nella regione di Zaporižžja. Nei giorni precedenti i militari erano stati trasferiti da una posizione che avevano difeso per circa undici mesi prima che le forze russe riuscissero a conquistarla. La città di Zaporižžja è ancora sotto il controllo ucraino, ma il fronte è ad appena venti chilometri, e la pressione russa è costante, come gli attacchi sugli obiettivi civili. Il 10 ottobre cinque bombe hanno colpito un quartiere residenziale, provocando 23 morti, tra cui quattro bambini, e più di 40 feriti. I bombardamenti sono continuati anche nei giorni seguenti, con un bilancio di almeno quattro morti e 40 feriti in tutta la regione.