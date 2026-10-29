Niger Il 21 ottobre l’austriaca Eva Gretzmacher, 76 anni, e la svizzera Claudia Abbt, 69, sono state liberate e consegnate alle autorità di Bengasi, in Libia, dopo essere rimaste quasi due anni in ostaggio del gruppo Stato islamico (Is) in Niger.
Palestina Più di tremila persone sono state sfollate nel corso dell’operazione lanciata il 23 ottobre dall’esercito israeliano a Hebron, nella Cisgiordania occupata. È la ritorsione per l’attentato compiuto lo stesso giorno da due palestinesi nei pressi della città, nel quale sono stati uccisi due soldati israeliani
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Questo articolo è uscito sul numero 1689 di Internazionale, a pagina 25. Compra questo numero | Abbonati