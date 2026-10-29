Il 27 ottobre Amman e Damasco hanno detto di voler mantenere buone relazioni dopo giorni di tensioni, scrive il Jordan Times. Il giorno prima la Giordania aveva bombardato il sud della Siria provocando sei morti. Era la risposta a un attentato condotto il 23 ottobre contro una chiesa ortodossa greca in Giordania, in cui erano morte nove persone. Secondo Amman erano stati arrestati tre presunti responsabili, vicini all’estremismo islamico. I raid in Siria avrebbero colpito le postazioni di organizzazioni a cui erano legati.