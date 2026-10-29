Alcuni tecnici sospesi sopra il fiume Yangtze a Wuhu, nella provincia dell’Anhui, dove il 26 ottobre sono stati completati i lavori per tendere i cavi elettrici e collegare i tralicci sulle due sponde del fiume nell’ambito del progetto di trasmissione di corrente continua ad altissima tensione (Uhvdc). L’“autostrada elettrica” si estende per 2.370 chilometri dalla provincia del Gansu, nel nordovest della Cina, fino a quella dello Zhejiang, nell’est del paese. Una volta entrata in funzione, sarà in grado di trasportare ogni anno nello Zhejiang più di 36 miliardi di chilowattora di energia elettrica.