Bernie Sanders, senatore indipendente del Vermont, parla nella chiesa battista di Wheeler avenue a Houston, in Texas, durante una tappa del tour “Combattete l’oligarchia”. La campagna, avviata nel febbraio 2025, denuncia l’influenza dei miliardari e delle grandi aziende sulla politica statunitense. In vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, Sanders ha chiesto ai democratici di mettere al centro del loro programma la riforma dei finanziamenti elettorali e ha proposto di estendere a tutti l’assistenza sanitaria pubblica.