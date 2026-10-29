Il grande silenzio

◆ Nell’articolo di Adam Kirsch sull’assenza degli alieni (Internazionale 1688) manca un elemento decisivo: il silenzio dice che siamo incredibilmente rari, e anche che siamo condannati. In entrambi i casi resta una sola cosa da fare: godere della meraviglia di essere vivi e della vita intorno a noi.

Roberto Gilli

Il prezzo dell’impegno

◆ Ho letto l’articolo sull’attivismo di Sally Rooney (Internazionale 1688) e apprezzo molto che si sia esposta contro il genocidio in Palestina, anche a costo di perdere i diritti d’autore nel Regno Unito. È il paradosso di questi tempi: le persone normali, che protestano in strada a Londra per Palestine action, o gli studenti che manifestano in Francia, Italia, Belgio, Albania, Portogallo e Spagna, sono trattati da terroristi. E i terroristi, come Netanyahu e le sue milizie, sono trattati da persone normali.

Ingrid Melano

La tenerezza di Ozzy Osbourne

◆ Di solito dopo aver letto l’editoriale vado subito alla sezione pop (per me è la migliore in assoluto) e questa settimana ho trovato nientemeno che Ozzy Osbourne (Internazionale 1688). Un articolo stupendo, grazie del regalo.

Massimiliano

Una generazione eccezionale

◆ Vorrei segnalare una piccola rettifica nella notizia sui premi Nobel sudafricani (Internazionale 1687): anche John M. Coetzee ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2003, e fa parte della stessa generazione a cui si riferisce l’articolo, quella di Navi Pillay e Nadine Gordimer.

Giacomo Revelli

Rispondere con calma

◆ L’articolo (Internazionale 1688) ci fa riflettere sull’ansia di rispondere rapidamente ai messaggi. Non tutto richiede una risposta immediata, e soprattutto non ogni emozione deve trasformarsi istantaneamente in parole. La capacità di fermarsi, riflettere e regolare le proprie reazioni è fondamentale per il benessere mentale e per la qualità delle relazioni. La calma non significa indifferenza, passività o mancanza di interesse, ma consapevolezza e rispetto per se stessi e per gli altri.

Antonio E. Nardi

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1687 la didascalia corretta della foto a pagina 39 è: la cernita dei chicchi di caffè, non l’essiccazione.

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