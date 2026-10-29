A Colonia, in Germania, la polizia sta indagando su un presunto episodio di molestie nei confronti di una ragazza di 16 anni. Il sospettato è un robot alto 120 centimetri. Un video diffuso in rete mostra due ragazzi di 16 e 19 anni che accompagnano l’automa davanti a un fast food, dove ha toccato la ragazza. Gli agenti l’hanno ritrovato nel bagagliaio di un’auto: sfoggiava baffi finti e indossava una grossa catena d’oro. Ora gli investigatori cercano di capire se le sue azioni sono state programmate dai ragazzi. “Non eravamo a conoscenza di fenomeni come questo”, ha dichiarato Christoph Bermel, portavoce della polizia. “Per noi è un territorio inesplorato”.