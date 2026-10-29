Salute I risultati finali dei test clinici indicano che il vaccino personalizzato a mRna contro il melanoma sviluppato dalla Moderna riduce il rischio di recidiva o di morte se usato insieme a un farmaco per immunoterapia, ha annunciato l’azienda. Il vaccino potrebbe essere approvato per la somministrazione nei prossimi mesi.
Psichiatria Uno studio pubblicato sul British Journal of Psychiatry ha identificato un sottotipo di depressione dovuto allo squilibrio dei ritmi circadiani, a cui potrebbe essere attribuito circa un quarto dei casi totali.
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Questo articolo è uscito sul numero 1689 di Internazionale, a pagina 104. Compra questo numero | Abbonati