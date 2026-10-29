Una veduta aerea dei danni provocati dal fuoco nella riserva nazionale del lago Titicaca, nella provincia di Puno, vicino alle isole galleggianti del popolo uros. L’incendio divampato il 20 ottobre ha bruciato almeno duecento ettari di terreno coperto di totora, una pianta acquatica che cresce in abbondanza sulle sponde del lago. Secondo le autorità peruviane non ci sono state vittime né danni alle abitazioni. Nelle ultime settimane vari incendi sono scoppiati nel sud andino, mentre il nord è colpito dalle forti piogge alimentate dal Niño.