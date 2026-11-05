Una strada allagata dall’alta marea nella località di Sunset Beach, 40 chilometri a sud di Los Angeles. In diversi punti della costa della California il livello dell’oceano ha toccato livelli mai visti, superando anche di decine di centimetri i record precedenti. Le acque del Pacifico hanno inondato diversi centri abitati e provocato danni a edifici e infrastrutture. Secondo gli scienziati il fenomeno è il risultato dell’espansione termica dell’oceano, dovuta al cambiamento climatico e al fenomeno detto El Niño, e potrebbe ripetersi nei prossimi mesi.