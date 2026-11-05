Coloni con il volto coperto accanto a un soldato dell’esercito israeliano impediscono ai palestinesi di raccogliere le olive nel proprio villaggio in Cisgiordania. La raccolta delle olive è fondamentale per la sussistenza di decine di famiglie oltre che una consuetudine tramandata di generazione in generazione. Come denuncia l’ong israeliana B’tselem, gli attacchi dei coloni israeliani, difesi dai soldati, quest’anno sono stati particolarmente gravi e numerosi: tra il 27 settembre e il 17 ottobre 2026 sono stati documentati 561 episodi di violenza in 180 comunità palestinesi della Cisgiordania.