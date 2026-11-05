Veduta aerea del cimitero di San Andrés Mixquic, nella zona sudorientale di Città del Messico, con le tombe decorate di fiori per la commemorazione del giorno dei morti. Ogni anno, nella notte tra il 1 e il 2 novembre, i familiari dei defunti accendono migliaia di candele vicino alle lapidi, un simbolo della luce che guida le anime nel loro ritorno temporaneo tra i vivi. Quella di San Andrés Mixquic è una delle celebrazioni tradizionali più popolari del paese, che attira turisti da tutto il mondo.
Viaggio di ritorno
Città del Messico
2 novembre 2026
2 novembre 2026