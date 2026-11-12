Cile Il 10 novembre gli autotrasportatori hanno cominciato uno sciopero generale indefinito per protestare contro l’aumento del prezzo del carburante. Si tratta della maggiore protesta di settore che deve affrontare il governo del presidente cileno di estrema destra José Antonio Kast, entrato in carica lo scorso marzo. I sindacati dei camionisti hanno deciso di non bloccare completamente tutte le strade, per evitare che il governo applichi la legge di sicurezza interna dello stato e autorizzi l’intervento della polizia per ripristinare la libera circolazione.