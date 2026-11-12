Una manifestazione in favore dell’abbandono dei combustibili fossili di fronte alla sede della 31a conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop31). Dal 9 al 20 novembre i delegati di quasi duecento paesi dovranno cercare di superare le divisioni che hanno caratterizzato i vertici precedenti per rilanciare l’azione internazionale contro il cambiamento climatico, resa ancora più urgente dagli eventi estremi degli ultimi mesi. Ma i leader di quasi tutte le principali economie del pianeta, compresa l’Italia, hanno deciso di non partecipare alla conferenza.
Clima d’indifferenza
Antalya, Turchia
10 novembre 2026
10 novembre 2026