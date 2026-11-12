Un castello gonfiabile, un ring di pugilato, un ristorante stellato. Cosa accomuna luoghi così diversi? Tutti hanno trovato spazio in edifici che un tempo erano delle chiese. Il progetto God has moved out (Dio se n’è andato) del fotografo tedesco Theodor Barth è nato nel 2021, quando gli è stato chiesto di documentare la cerimonia di sconsacrazione di una chiesa danneggiata da un’alluvione nella valle dell’Ahr, nell’ovest della Germania. Quell’esperienza è diventata il punto di partenza di una ricerca più ampia sul destino dei luoghi di culto dopo la fine della loro funzione religiosa, che lo ha portato a viaggiare in tutta Europa.

“Sono cresciuto in una famiglia numerosa e cattolica. Oggi la fede è rimasta, ma non vado più regolarmente a messa”, racconta Barth. “Aumentano le comunità costrette ad abbandonare le proprie chiese, anche a causa del progressivo calo dei fedeli. Per molte di queste strutture però la fine della vita liturgica coincide con l’inizio di una nuova vita. Le loro dimensioni e le caratteristiche architettoniche offrono ampie possibilità di riutilizzo”, spiega Barth. Per individuare questi luoghi, il fotografo ha condotto ricerche online e ha seguito le segnalazioni di colleghi e amici. Il criterio principale della selezione è stato il contrasto tra la storia degli edifici e la loro funzione attuale.

Nelle sue immagini ha messo in relazione le nuove attività con gli elementi architettonici che testimoniano il passato di queste costruzioni. Navate, altari, vetrate e decorazioni richiamano l’identità originaria, anche quando sono stati destinati a usi completamente diversi. “Non è stato sempre facile restituire questo rapporto attraverso le immagini, soprattutto nelle chiese moderne, dove i riferimenti alla tradizione religiosa sono meno evidenti”, racconta Barth. ◆

L’ex chiesa di san Corrado nel bosco, a Rheine, Germania, che ospita oggi la palestra The church, maggio 2024.

Una festa di carnevale per bambini nella chiesa di san Bernardo a Oberhausen, Germania, gennaio 2024. La chiesa è stata solo parzialmente sconsacrata, ed è ancora usata per alcune celebrazioni religiose speciali. La parte anteriore dell’edificio ospita un ristorante.

L’ex chiesa battista di Göttingen, Germania, è oggi il cinema d’essai Méliès, gennaio 2024.

L’ex chiesa francescana di Mechelen, Belgio, ospita l’hotel Martin’s Patershof, febbraio 2024.

Il negozio e officina di biciclette Tom’s bike centre, situato nell’ex chiesa di san Rocco a Jülich, Germania, settembre 2024.

Nell’ex chiesa della Santissima trinità a Colonia, Germania, si pratica l’aikido, un’arte marziale giapponese, febbraio 2024.

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