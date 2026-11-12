Francia Il 10 novembre la commissione per gli affari culturali e l’istruzione dell’assemblea nazionale ha respinto la petizione per sospendere il canale di notizie CNews. La petizione, avviata in estate, aveva ripreso forza dopo gli attacchi razzisti avvenuti a Trappes e a La Verrière. Il canale, di proprietà del miliardario ultraconservatore Vincent Bolloré, è accusato di diffondere la propaganda di estrema destra e d’incitare all’odio.